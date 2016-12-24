В Саранске суд отправил в колонию 48-летнюю особу за гибель человека в ДТП

Вопросы для Главы
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
В столице Мордовии суд вынес приговор 48-летней жительнице Саранска за учиненную по пьяни смертельную аварию.
ДТП произощло 28 августа прошлого года около девяти часов вечера в поселке Луховка. Нетрезвая дама за рулем автомашины «Шкода Румстер» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Нисан Кашкай» под управлением 37-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель японского кроссовера был доставлен больницу, где позднее от полученных травм скончался. Кроме того, травмы получила пассажир автомашины «Нисан Кашкай» – 26-летняя девушка, которая также угодила на больничную койку.
При этом, виновник смертельной аварии – управлявшая «Шкодой» женщина - отделалась легкими травмами, после осмотра врачами она была отпущена домой. В отношении нее инспекторами был составлен административный материал за управление авто в состоянии опьянения, а потом было возбуждено и уголовное дело.
Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ей дали 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев. В счет компенсации морального вреда с осужденной взыскано 1,5 миллиона рублей.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
В столице Мордовии пройдет X Национальый чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) и состоится форум движения
В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом