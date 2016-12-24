В Саранске суд отправил в колонию 48-летнюю особу за гибель человека в ДТП

В столице Мордовии суд вынес приговор 48-летней жительнице Саранска за учиненную по пьяни смертельную аварию.

ДТП произощло 28 августа прошлого года около девяти часов вечера в поселке Луховка. Нетрезвая дама за рулем автомашины «Шкода Румстер» выехала на полосу встречного движения и совершила столкновение с автомашиной «Нисан Кашкай» под управлением 37-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель японского кроссовера был доставлен больницу, где позднее от полученных травм скончался. Кроме того, травмы получила пассажир автомашины «Нисан Кашкай» – 26-летняя девушка, которая также угодила на больничную койку.

При этом, виновник смертельной аварии – управлявшая «Шкодой» женщина - отделалась легкими травмами, после осмотра врачами она была отпущена домой. В отношении нее инспекторами был составлен административный материал за управление авто в состоянии опьянения, а потом было возбуждено и уголовное дело.

Суд признал женщину виновной по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ей дали 5 лет лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управлять транспортным средством сроком на 2 года 6 месяцев. В счет компенсации морального вреда с осужденной взыскано 1,5 миллиона рублей.