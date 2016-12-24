Финалист конкурса «Лидеры России» Александр Давыдкин прокомментировал свое назначение проректором МГУ им. Н.П. Огарева в Мордовии

«Пусть здесь будет много творчества!»
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
Финалист четвертого сезона конкурса управленцев «Лидеры России» – флагманского проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» – Александр Давыдкин из Мордовии назначен проректором по научной работе МГУ им. Н.П. Огарева. В новой должности он будет курировать инновационную деятельность университета и координировать все научно-исследовательские работы.
Проректор по научной работе уже назвал ряд задач, которые ему предстоит решать в первую очередь. «Необходимо адаптировать и направить научно-инновационный потенциал университета на решение конкретных потребностей региона – с учетом всех перспектив и приоритетов. Для этого мы планируем усилить взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Мордовии и реальным сектором экономики, в том числе с инновационными предприятиями. Мы хотим, чтобы научные проекты и разработки университета действительно стали востребованными», – сообщил Александр Давыдкин.
Также в числе первостепенных задач – привлечение дополнительных средств на научно-инновационную деятельность университета.
Свою профессиональную деятельность Александр Давыдкин начал после окончания МГУ им. Н.П. Огарева в этом же вузе: сначала работал учебным мастером кафедры технического сервиса машин, затем преподавателем, доцентом, а последние десять лет возглавлял управление научных исследований университета. Назначение проректором МГУ им. Н.П. Огарева он считает закономерным в своей карьере и вместе с тем связывает это с участием в конкурсе управленцев «Лидеры России».
«За время участия в конкурсе мне удалось познакомиться с очень интересными людьми, особенно впечатлила встреча с наставниками на финале трека «Наука». Впоследствии это принесло большую практическую пользу. Пришло понимание того, на каком профессиональном уровне я нахожусь относительно других коллег, в чем заключаются мои сильные стороны, а главное, удалось со стороны посмотреть на проблемы, которые есть в вузе, и примерить ответственность за их решение на себя», – отметил Александр Давыдкин.
Всего участниками трека «Наука», который на протяжении двух лет проводится в рамках конкурса управленцев «Лидеры России», стали более 25 тысяч россиян со всей страны, 63 человека объявлены победителями.
Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры России» пройдет с 24 по 27 марта 2022 года в Москве. Все 300 участников суперфинала получат образовательный грант в размере 1 миллиона рублей, а 100 победителей – также возможность поработать с лучшими управленцами страны.
Поделиться в соц. сетях:
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Состоялось заседание регионального оперативного штаба по противдействию коронавирусу
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Глава Мордовии Артём Здунов на сессии Саранского горсовета определил основные задачи для муниципальной власти
Мэр Саранска будет лично проверять качество уборки города от снега
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
Артём Здунов обсудил с представителями Совета Федерации вопросы эффективного использования наследия ЧМ-2018
Новую разновидность коронавируса обнаружили у десятков жителей республики
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации