Мэр Саранска лично проверил жалобы горожан на долгое ожидание общественного транспорта по вечерам

Наш город

На совещании в городской Администрации мэр Саранска Игорь Асабин поручил усилить контроль за движением общественного транспорта в вечернее время.

«Горожане жалуются, и обоснованно, на увеличенный интервал движения общественного транспорта. Вчера в этом убедился лично. Проверил выход транспорта в вечернее время. На линии было всего 9 единиц подвижного состава. Такая же информация в этот период была и на сайте bus13.ru. Так быть не должно, транспорт должен ходить регулярно!» - сказал Игорь Асабин.

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