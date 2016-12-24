В Саранске проходят встречи с управляющими советами школ, в которых будет проводиться капремонт

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Директор Департамента по социальной политике Администрации Саранска Оксана Шуляпова на оперативном совещании доложила, что по поручению Главы города на минувшей неделе проведены встречи с управляющими советами школ столицы Мордовии, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2022 году.
«Родителям даны разъяснения и ответы на все волнующие их вопросы. В настоящее время прорабатывается вопрос транспортной доставки учеников, которые будут обучаться в школе №10. Он у нас на контроле, о принятом решении родителям сообщим дополнительно», - сказала Оксана Шуляпова.
В этом году в рамках государственной программы «Развитие образования» будет проведен капитальный ремонт в саранских школах № 5, №39 и лицее № 26.
Мэр Саранска Игорь Асабин отметил, что в ближайшее время он лично встретится с управляющими советами «ремонтных школ».
Оксана Шуляпова также рассказала, что в настоящее время готовится программа культурно-развлекательных мероприятий, посвященных Масленице. Градоначальник особо подчеркнул, чтобы их проведение в обязательном порядке было согласовано с Роспотребнадзором.
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