В Саранске проходят встречи с управляющими советами школ, в которых будет проводиться капремонт

Директор Департамента по социальной политике Администрации Саранска Оксана Шуляпова на оперативном совещании доложила, что по поручению Главы города на минувшей неделе проведены встречи с управляющими советами школ столицы Мордовии, в которых планируется проведение капитального ремонта в 2022 году.

«Родителям даны разъяснения и ответы на все волнующие их вопросы. В настоящее время прорабатывается вопрос транспортной доставки учеников, которые будут обучаться в школе №10. Он у нас на контроле, о принятом решении родителям сообщим дополнительно», - сказала Оксана Шуляпова.

В этом году в рамках государственной программы «Развитие образования» будет проведен капитальный ремонт в саранских школах № 5, №39 и лицее № 26.

Мэр Саранска Игорь Асабин отметил, что в ближайшее время он лично встретится с управляющими советами «ремонтных школ».

Оксана Шуляпова также рассказала, что в настоящее время готовится программа культурно-развлекательных мероприятий, посвященных Масленице. Градоначальник особо подчеркнул, чтобы их проведение в обязательном порядке было согласовано с Роспотребнадзором.