Мордовия вошла в топ-5 субъектов по региональному вкладу в обеспечение прямых мер поддержки предпринимателей

Репортер

Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) представила результаты аналитического мониторинга антикризисной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) в регионах Ассоциации в 2020–2021 годах. Исследование показывает количественный охват поддержки субъектов МСП, а также объем финансовой помощи.

В результате соотношения региональных источников поддержки с федеральными, был определен топ субъектов Ассоциации по региональному вкладу в обеспечение прямых мер поддержки МСП.

В целях мониторинга среди прямых финансовых мер поддержки МСП аналитики экспертно выделили наиболее распространенные формы поддержки во время кризиса – предоставление субсидий и грантов, предоставление отсрочек и льгот по арендным платежам.

Для исследования были использованы данные Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательств - получателей поддержки, созданного Федеральной налоговой службой России совместно с Министерством экономического развития РФ.

Из 17 регионов АИРР наибольшая прямая поддержка из регионального бюджета субъектам МСП в сравнении с прямой федеральной поддержкой была выделена в следующих субъектах:

1. Республика Мордовия  – 80,8%

2. Республика Саха (Якутия) – 79,6%

3. Ульяновская область – 78,9%

4. Тюменская область – 78,1%

5. Республика Башкортостан – 76,4%

Стоит отметить, что в качестве получателей подразумеваются не только предприятия, индивидуальные предприниматели и юридические лица, но и самозанятые граждане, которые значатся в Едином реестре как физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход».

 «Поддержка МСП актуальна всегда, не только в контексте COVID-19.  Чем сильнее субъекты МСП в регионе, тем менее  уязвим  он перед экономическими шоками и неопределенностью. За несколько лет пандемии в Ассоциации накоплены практические рекомендации по мерам поддержки малого и среднего предпринимательства. Мы готовы ими делиться», – отметил директор АИРР Иван Федотов.

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