В Саранске основные силы УК направлены на очистку кровель домов от снега

Глава Саранска Игорь Асабин в режиме ВКС провел оперативное совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города.

Первый вице-мэр – директор Департамента городского хозяйства Илья Соколов доложил, что 14 февраля определился подрядчик для нанесения разметки на улицах города. Работы будет выполнять местная компания. К нанесению разметки она приступит, как только позволят погодные условия.

Илья Соколов отметил, что уборка снега с улиц города ведется в круглосуточном режиме. - «Все заявки, которые поступают по этому направлению от жителей, находятся на контроле».



Главы районных администраций рассказали, что ситуация с уборкой придомовых территорий выправилась. Управляющие компании после замечаний мэра города выводили максимальное количество спецтехники и дворников во время снегопадов. Сейчас основные силы УК сконцентрированы на очистке кровель многоквартирных домов от снежных «шапок» и ледяных наростов. На управляющие компании, которые своевременно не принимают меры по уборке кровель, составляются протоколы и выписываются предписания.

«Все вопросы по зимнему содержанию территорий держите на личном контроле. В мой адрес поступают обращения, в которых представители собственников просят помочь в уборке снега с придомовых территорий. Уборка дворов – прямая обязанность управляющих компаний. Проводите разъяснительную работу с домкомами по этому вопросу», - отметил Глава города.

Руководителю муниципального предприятия «ЖРСУ Октябрьского района» мэр Саранска указал на необходимость постоянного взаимодействия с главами районов. «Приводите проблемные участки городских территорий в порядок оперативней», - сказал Игорь Асабин.