В Саранске за плохую очистку кровель от снега и льда выписали штрафы на 16 тысяч рублей

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Административная комиссия Саранска на своем заседании рассмотрела 12 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает мэрия города.
Среди прочего, за несвоевременную очистку кровель, козырьков, водосточных желобов, навесов зданий от снега и ледяных наростов на должностные лица были наложены штрафные санкции в размере 16 тысяч рублей.
А за ненадлежащую уборку от снега и льда входных групп (пандуса, крыльца), отмостков зданий и авто-парковок финансово пострадало только одно неизвестное должностное лицо – штраф составил 5 тысяч рублей.
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В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
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