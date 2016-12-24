В Саранске за плохую очистку кровель от снега и льда выписали штрафы на 16 тысяч рублей

Административная комиссия Саранска на своем заседании рассмотрела 12 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает мэрия города.

Среди прочего, за несвоевременную очистку кровель, козырьков, водосточных желобов, навесов зданий от снега и ледяных наростов на должностные лица были наложены штрафные санкции в размере 16 тысяч рублей.

А за ненадлежащую уборку от снега и льда входных групп (пандуса, крыльца), отмостков зданий и авто-парковок финансово пострадало только одно неизвестное должностное лицо – штраф составил 5 тысяч рублей.