Саранская мэрия сообщает, что ночью в городе коммунальщики расчистили 895 км улично-дорожной сети

Муниципальные предприятия продолжают убирать снег с улиц Саранска в круглосуточном режиме. Об этом сообщает Администрация города и приводит следующие данные - в ночь с 13 на 14 февраля в расчистке снега было задействовано 27 единиц спецтехники и 137 дорожных рабочих, очищено 895 км улично-дорожной сети. Днем уборку снега с улиц города выполняют 77 единиц техники и 153 дорожных рабочих муниципальных предприятий.

Вывоз снега 14 февраля производится с улиц Миронова, Коваленко, Кирова, Пионерской, Соборной площади, со спуска по улице Московской. По отдельным участкам во всех районах города устраняется зауженность проезжих частей, выполняется расчистка парковочных карманов, пешеходных тротуаров. Муниципальные предприятия также работают над исполнением заявок жителей.

Уборку снега с придомовых территорий выполняют 44 единицы коммунальной техники и 987 дворников. Управляющим компаниям кроме уборки снега с придомовых территорий необходимо выполнять работы по расчистке кровель от снежных «шапок» и ледяных наростов. Подать заявку на уборку сосулек собственники МКД могут непосредственно в управляющую организацию, в службу 071 (071 – с сотового, 24-24-71 – с мобильного), а также в ЕДДС по телефону 24-07-07.