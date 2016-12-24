Открытки к 23 февраля юных художников Мордовии вошли в виртуальную выставку Музея Победы

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Праздничные открытки к 23 февраля, созданные юными художниками Республики Мордовия, вошли в виртуальную выставку Музея Победы (https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-zashchitniki-otechestva/). Это рисунки участников всероссийского детского конкурса «Защитники Отечества», организаторами которого стали Музей Победы и движение «ЮНАРМИЯ».
Кроме того, до 20 февраля интернет-пользователи могут проголосовать за понравившуюся работу. По итогом народного голосования в каждой возрастной категории будут выбраны победители номинации «Приз зрительских симпатий». По итогам открытого голосования за понравившиеся работы, по наибольшему количеству набранных голосов определятся по 3 победителя в каждой возрастной категории: 7 -10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.
Всего же в онлайн-экспозицию вошло более 10 тысяч детских рисунков из всех регионов России. Юные художники нарисовали героев прошлого и настоящего, военных, оружие и технику, ордена и медали, а также главные символы праздника: георгиевскую ленточку, лавровую ветвь и звезду.
«За вековую историю этот праздник неоднократно менял свое название, но главное всегда оставалось неизменным: 23 февраля чествовали тех, кто служил Родине, боролся с ее врагами за свободу и независимость, кто стоит на страже покоя и безопасности каждого жителя нашей страны. Поздравительные открытки, созданные детьми, станут замечательным подарком для сегодняшних защитников Отечества», - отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.
Итоги конкурса подведут 23 февраля. Подробнее на сайте конкурса https://victorymuseum.ru/online-programs/competition/vserossiyskiy-konkurs-risunkov-zashchitniki-otechestva/
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В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
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