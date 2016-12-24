Глава Службы внешней разведки РФ: «Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло»

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин рассказал, что на территории Украины полным ходом идут приготовления к полномасштабной войне, которые трудно отрицать.

«Все хоть в какой-то степени боеспособные части ВСУ сконцентрированы на границе с Донбассом, – сообщил он в ходе интервью. – Идет массированная переброска сотен тонн военной техники и боеприпасов с баз США в Европе, из Великобритании, Канады. Наращивается контингент советников и инструкторов из натовских сил спецназначения. Есть даже информация о появлении многонациональных отрядов боевиков-джихадистов».

Сергей Нарышкин добавил, что также в несколько раз увеличился контингент западных СМИ.

«Сейчас Запад с помощью своей машины пропаганды активно пытается выставить нашу страну агрессором по отношению к Украине, – делится мнением председатель РО ДОСААФ по Республике Мордовия и член Общественной палаты РМ Алексей Тюркин. – Однако Москва уже не раз заявляла, что выступает за дипломатическое решение конфликта. И это очевидно, что ни наш, ни украинский народ не хотят войны, так как последствия будут очень тяжелыми. Поэтому все отличающаяся от официальной позиции России заявления – дезинформация, распространяемая с определенной целью. И как заявил глава МИД РФ Сергей Лавров – Россия не позволит так грубо наступать на свои интересы».

«Активно подталкиваемая к военной авантюре украинская власть прекрасно понимает свою судьбу после разжигания конфликта. Не в интересах народов Украины и России, чтобы пламя войны вспыхнуло. Последствия для всех при любом раскладе будут тяжелы», – отметил Глава СВР.

Подробное интервью доступно по ссылке: www.mk.ru/politics/2022/02/10/glava-svr-sergey-naryshkin-razvedka-rabotaet-na-mir.html