За прошлый год жители Мордовии сэкономили более 20 миллионов рублей при регистрации транспорта и получении водительских удостоверений

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Как сообщает МВД по РМ, получив госуслуги в электронном виде, жители Мордовии в прошлом году смогли сберечь немалые деньги. Сумма сэкономленных средств превысила 20 миллионов рублей.
Все большее число жителей республики пользуются возможностью получить 30% скидку при оплате госпошлины за регистрацию транспорта и получении или обмене водительского удостоверения при помощи госуслуг в электронном виде. Например, при выдаче водительского удостоверения порталом госуслуг воспользовались 97% обратившихся граждан (около 48 тысяч), а при регистрации транспорта – 58,4% (около 39 тысяч).
Скидка в размере 30% от суммы платежа предоставляется всем без исключения физическим лицам, которые пользуются госуслугами в электронном виде. Если при личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей госномеров заявитель оплачивает 2 850 рублей, то при подаче заявления и оплате через портал размер госпошлины составит всего 1 995 рублей. Таким образом сэкономить получится почти 900 рублей.
Чтобы воспользоваться возможностью получения скидки, необходимо подать заявление на получение госуслуги на портале gosuslugi.ru и оплатить госпошлину безналичным способом с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг. Возможность получить скидку предусмотрена только для физических лиц.
К очевидным плюсам использования портала госуслуг можно отнести и возможность заранее самостоятельно выбрать удобные дату и время посещения ГИБДД. Кроме того, на портале можно проверить наличие административных штрафов за нарушения Правил дорожного движения и оплатить наложенные взыскания.
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