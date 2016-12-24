Пенсионный фонд РФ информирует, как изменились размеры некоторых выплат и пособий с 1 февраля 2022 года

С февраля меры социальные поддержки, которые предоставляет Пенсионный фонд России, проиндексированы на 8,4%. Коэффициент индексации утвержден постановлением Правительства РФ исходя из данных Росстата об уровне инфляции по итогам 2021 года.

Ежемесячная денежная выплата и набор социальных услуг

На 8,4% проиндексирована ежемесячная денежная выплата (ЕДВ), которую в Мордовии получают 86 862 человек, из числа федеральных льготников. Это инвалиды, ветераны, лица, которые подверглись воздействию радиации вследствие техногенных катастроф, Герои Советского Союза и Российской Федерации, Герои Социалистического Труда и Герои труда Российской Федерации, а также некоторые другие категории граждан.

Одновременно с ЕДВ на 8,4% индексируется входящий в его состав набор социальных услуг. Право на него имеют все получатели ЕДВ, не отказавшиеся от полного набора социальных услуг либо от какой-либо конкретной услуги в пользу замены на денежную форму. Стоимость набора с 1 февраля увеличилась до 1 313,44 рубля в месяц.

- Лекарства, медицинские изделия и лечебное питание для детей-инвалидов (денежный эквивалент – 1 011,64 рубля в месяц),

- путевка на санаторно-курортное лечение для профилактики основных заболеваний (денежный эквивалент – 156,50 рубля в месяц),

- бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте или на междугородном транспорте к месту лечения и обратно (денежный эквивалент – 145,30 рубля в месяц).

С начала этого года в Мордовии полностью или частично набор социальных услуг в натуральной форме (т.е. непосредственно услугами) получают 15 797 человек.

Социальные пособия и компенсации и иные меры социальной поддержки

Значительное количество мер социальной поддержки, осуществляемых с 1 января этого года Пенсионным фондом (семьям с детьми, военнослужащим и их семьям, пострадавшим от воздействия радиации) также проиндексированы с 1 февраля на 8,4%. Среди таких выплат ежемесячное пособие неработающим родителям и опекунам, которые ухаживают за ребенком до 1,5 лет, единовременное пособие при рождении или усыновлении ребенка, компенсации и другие выплаты лицам, подвергшимся воздействию радиации, и многие другие.