Артём Здунов обсудил с руководителем Службы Росздравнадзора Аллой Самойловой вопросы организации медпомощи в Мордовии

10 февраля делегация Росздравнадзора во главе с руководителем службы Аллой Самойловой с двухдневным рабочим визитом прибыла в Республику Мордовия.



Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения с 1 февраля проводится проверка регионального Минздрава по организации медицинской помощи населению региона. Руководитель Росздравнадзора прибыла в республику для подведения итогов проверочных мероприятий.



Алла Самойлова совместно с заместителем председателя Правительства Республики Мордовия Галиной Лотвановой и Министром здравоохранения РМ Олегом Маркиным посетили поликлинику №4, поликлинические отделения Республиканской клинической больницы имени С.В. Каткова и Республиканской больницы № 5, Станцию скорой медицинской помощи, Республиканский сосудистый центр и Перинатальный центр Мордовской республиканской клинической больницы.



По завершении осмотра медицинских учреждений состоялась рабочая встреча руководителя Службы и Главы Мордовии, на которой обсуждались вопросы взаимодействия в организации работы региональной системы здравоохранения.