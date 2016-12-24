Мордовия полностью обеспечивает себя сельхозпродуктами и 70% поставляет за пределы региона

10 февраля Председатель Правительства Мордовии Владимир Сидоров принял участие в расширенном заседании коллегии республиканского Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В режиме видеоконференцсвязи в заседании участвовали главы муниципальных районов, руководители сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий нашего региона.

В прошлом году объем валовой продукции сельского хозяйства составил 83,6 миллиарда рублей. Несмотря на неблагоприятные природные условия собрано 1,2 миллиона тонн зерна. Выросло производство сахарной свеклы, молока, скота и птицы. Мордовия полностью обеспечивает себя сельхозпродуктами и 70% произведенных продуктов питания поставляет за пределы региона. По итогам 2021 года объем продукции предприятий перерабатывающей промышленности равен 119 миллиардам рублей с ростом 19,4%. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Кечайкин.

В этом году в республике планируют засеять 766 тысяч гектар пашни, что на 15 тысяч гектар больше, чем в прошлом году. Успешному проведению весенне-полевых работ будет способствовать обновление парка сельхозтехники. К началу посевной кампании заработает мобильное приложение по мониторингу полей, которое позволит оценивать состояние посевов, получать уведомления об отклонениях нормальных метеоусловий и зафиксированных пожарах.

Принципиальный вопрос – увеличение уровня доходов сельских тружеников. В 2021 году средняя заработная плата в сельхозпредприятиях составила 35,8 тысячи рублей. В этом году важно обеспечить рост средней заработной платы работников АПК не менее 9%.

В своем выступлении Владимир Сидоров выделил основные задачи, стоящие перед сельскохозяйственной отраслью.

Важно активнее вводить в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения, применять мелиорацию земель, что позволит повысить показатели урожайности почвы. Председатель Правительства предложил пересмотреть критерии оценки работы сельскохозяйственных предприятий и сравнить, как, например, «работает» один гектар пашни в разных хозяйствах.

Стоит задача увеличения площади посевов сельскохозяйственных культур, производства молока и мяса. «Необходимо ставить перед сельскохозяйственной отраслью более амбициозные задачи», – подчеркнул Владимир Сидоров.

Премьер министр регионального кабмина поручил главам районов и руководителям сельхозпредприятий уделять пристальное внимание вопросам подготовки кадров: сопровождать молодых специалистов, создавать для них достойные условия, обеспечить жильем. По федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий» выделяются средства для строительства инженерной инфраструктуры, возведения жилья, дорог, социально значимых объектов, важно принимать активное участие в этих мероприятиях.