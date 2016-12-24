Глава Мордовии: «Природа и экология – это преимущество Мордовии в сравнении с другими регионами»

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Глава Мордовии Артём Здунов 10 февраля принял участие в расширенном заседании коллегии Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования республики. На заседании обсудили итоги развития отрасли и поставили задачи на предстоящий период.
Было отмечено, что в минувшем году серьезным испытанием для министерства и подведомственных учреждений стали лесные пожары в Мордовском заповеднике и ряде районов республики. Тем не менее, по многим направлениям деятельности достигнуты высокие показатели, в том числе по реализации национальных проектов.
«Минлесхозом реализуются три региональных проекта в рамках национального проекта «Экология» — это «Сохранение лесов», «Чистая страна» и «Сохранение уникальных водных объектов», которые в 2021 году реализованы своевременно и в полном объёме», - сказал министр Алексей Ларькин.
В 2021 году доходы от пользования природными ресурсами составили 191,5 млн. рублей (рост - 148%). План поступлений в федеральный бюджет выполнен министерством на 119%, а в республиканский бюджет перевыполнен практически в три раза.
Министр обозначил и проблемы отрасли. Это кризис кадрового потенциала (60 % всех сотрудников через 10 лет выйдут на пенсию), недостаточное материально-техническое обеспечение лесничеств и низкая цифровизация.
«Потенциал у отрасли высокий, - сказал Артём Здунов, выступая на коллегии. – В недавнем прошлом министерство прошло через череду уголовных дел, но новый руководитель, я уверен, будет выстраивать работу правильно, и Правительство республики его в этом поддержит».
Артём Здунов подчеркнул: природа и экология – это преимущество Мордовии в сравнении с другими регионами, важнейший экономический и экологический ресурс.
Среди ключевых задач лесного хозяйства Глава республики назвал лесовосстановление, противопожарное обустройство и охрану лесов, укрепление лесопожарных станций и формирований техникой и оборудованием.
Еще одно важное направление - экология и природопользование. В прошлом году республика приступила к реализации федерального проекта «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В настоящее время ведется активная работа по рекультивации Ковылкинской и Рузаевской свалок. Общий объем финансирования по двум объектам составляет 438 млн. рублей. Готовится заявка в Минприроды России по рекультивации Краснослободской и Темниковской свалок.
В заключительной части коллегии состоялось награждение лучших подведомственных учреждений министерства.
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