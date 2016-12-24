В МВД по РМ объявили о старте голосования за участников конкурса «Стражи закона-2022»

Явка с повинной
В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации
Проголосовать за понравившегося участника жители Мордовии могут в официальной группе МВД по РМ Вконтакте.
Конкурс проходит в преддверии Дня Защитника Отечества. В состязании участвует по одному представителю от подразделений МВД по Республике Мордовия и территориальных органов ведомства.
Из 30 кандидатов подписчикам предстоит выбрать самого мужественного и целеустремленного полицейского.
С более подробной информацией об участниках вы можете ознакомиться на сайте МВД по РМ. Там рассказывается об образовании, опыте работы, личных достижениях и увлечениях полицейских.
Проголосовать можно будет до 10:00 21 февраля.
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