В МВД по РМ объявили о старте голосования за участников конкурса «Стражи закона-2022»

Социум

Проголосовать за понравившегося участника жители Мордовии могут в официальной группе МВД по РМ Вконтакте.

Конкурс проходит в преддверии Дня Защитника Отечества. В состязании участвует по одному представителю от подразделений МВД по Республике Мордовия и территориальных органов ведомства.

Из 30 кандидатов подписчикам предстоит выбрать самого мужественного и целеустремленного полицейского.

С более подробной информацией об участниках вы можете ознакомиться на сайте МВД по РМ. Там рассказывается об образовании, опыте работы, личных достижениях и увлечениях полицейских.

Проголосовать можно будет до 10:00 21 февраля.

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