На трассе в Мордовии при столкновении седана с грузовиком погибла 29-летняя девушка

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По информации Госавтоиспекции республики, 9 февраля на дороге в Торбеевском районе при столкновении седана «Вольво S60» с фурой погибла 29-летняя пассажирка легковушки. Но федеральной трассе М-5 «Урал» 36-летний водитель автомашины «SCANIA» с полуприцепом, по предварительным данным, при обгоне выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомашиной «Вольво S60» под управлением 43-летнего мужчины. В результате ДТП 29-летняя девушка - пассажир «Вольво S60» от полученных травм скончалась на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи. Водитель шведского седана госпитализирован в больницу Пензы. Управлявший фурой деятель за рулем находился в трезвом состоянии. При этом, за последний год он 7 раз штрафовался за превышение скорости.
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