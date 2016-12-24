В Мордовии для детей с инвалидностью будут созданы условия для занятий следж-хоккеем

На встрече у Главы Мордовии Артёма Здунова 9 февраля обсуждали участие республики в проекте по созданию детской слэдж-хоккейной команды. С такой инициативой выступили директор по развитию АНО «Больше чем спорт» Наталья Шмонина и руководитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.



Следж-хоккей представляет собой разновидность хоккея с шайбой, это - паралимпийский вид спорта, командная игра для людей с ограничениями по здоровью. Следж-хоккейные команды уже созданы в десятке российских городов, в их числе - Красноярск, Новосибирск, Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ленинградская область, Москва и Московская область, Сочи, Пенза, Чебоксары, Казань, Екатеринбург и других.



Было отмечено, что в Мордовии 2400 детей с инвалидностью, многие из них имеют большой нереализованный потенциал, в том числе – к занятиям спортом. Артём Здунов подчеркнул, что республика заинтересована в том, чтобы создавать все условия для социализации детей с инвалидностью как полноценных членов общества. Тем более, что в Мордовии достаточно ледовых арен, где есть возможность для полноценных занятий. Обеспечение спортивной амуницией и тренерским составом – все это берет на себя АНО «Больше чем спорт».



Руководителям региональных Минсоцзащиты и Министерства спорта и молодежной политики Мордовии поручено содействовать в реализации этого важного проекта.



Планы на текущий год - сформировать команды, наладить тренировочный процесс на одной из ледовых арен Саранска, начать подготовку к участию в российских спортивных турнирах и во Всероссийском фестивале адаптивного хоккея HockeyFamilyFest в 2023 году.