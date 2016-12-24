Артём Здунов осмотрел новый дом в Рузаевке, построенный по программе переселения из аварийного фонда

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Глава Мордовии Артём Здунов 9 февраля в рамках рабочей поездки в Рузаевский район осмотрел новый многоквартирный дом, построенный в городе железнодорожников на улице Карла Маркса по программе переселения из аварийного жилищного фонда.

Глава Рузаевского района Александр Юткин рассказал, что дом сдан в конце прошлого года, всего здесь 66 квартир. Жилой квартал будет застраиваться дальше - ещё два дома построят уже в этом году. Территория будет благоустраиваться, планируется строительство торгового комплекса.

Глава республики оценил качество работы строителей, посетив одну из квартир. Супруги Чикины сейчас пенсионеры, всю свою жизнь прожили в Рузаевке. Людмила Александровна работала медсестрой в железнодорожной больнице, Виктор Михайлович - помощником машиниста. «Квартира хорошая, мы очень рады, что теперь у нас благоустроенное жилье», - сказали они.

Руководитель республики поздравил Чикиных с новосельем и пожелал здоровья и семейного благополучия.

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