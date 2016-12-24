Из-за очередного снегопада муниципальные предприятия Саранска вновь были переведены на усиленный режим работы

По информации Администрации города, с учетом прогноза синоптиков об очередном снегопаде в столице Мордовии, муниципальные предприятия заблаговременно были переведены на усиленный режим работы. После обеда 8 февраля проезжие части дорог и пешеходные участки были своевременно обработаны противогололедными материалами, вечером на уборку вышла техника. В ночь с 8 на 9 февраля в Саранске расчищено 973 км улично-дорожной сети, вывезено 150 КамАЗов снега.

В настоящее время в уборке города задействовано 86 единиц спецтехники и 157 дорожных рабочих муниципальных предприятий. Расчищаются проезжие части, тротуары, территории остановок общественного транспорта во всех районах Саранска, в том числе и в населенных пунктах городского округа. По поручению Главы города Игоря Асабина на особом контроле находятся заявки жителей, поступающие по разным каналам – в диспетчерские службы и через соцсети.

Вывоз снега 9 февраля производится с улиц Пушкина, Полежаева, Коммунистической, Гагарина, Большевистской, Саранской, Советской, Л. Толстого, площади Тысячелетия, от РДК.

Управляющие компании выполняют расчистку придомовых территорий. В уборке дворов 9 февраля задействовано 66 единиц техники и 1008 дворников. Жильцы домов должны оперативно и своевременно реагировать на просьбы управляющей компании и домкома об освобождении парковок от автомобилей. В противном случае качественную уборку механизированным способом выполнить не представляется возможным.