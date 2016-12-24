Пенсионер в Ардатовском районе отрезал хвост соседскому кобелю за слишком частые визиты к его собаке

Росстандарт поможет Мордовии с продвижением морёного дуба
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
В Ардатовском районе возбуждено уголовное дело за жесткое обращение с животными. По нему будет отвечать 61-летний местный житель, отрезавший хвост соседскому кобелю. Таким изуверским способом мужчина решил отвадить от своего дома четвероногих «женихов» - они слишком часто заявлялись на свидания к его собаке.
О преступлении в полицию сообщила хозяйка изувеченного пса. По словам женщины, в конце января ее питомец вернулся домой с отрезанным хвостом. По следам крови, оставленным на снегу, она пришла к дому односельчанина.
Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции мужчина пояснил, что увечья животному он причинил по «защитным» соображениям. К нему во двор, где находилась его собственная собака, повадились заглядывать чужие кобели. Испугавшись, что они могут покусать членов семьи, он решил проучить непрошенных «кавалеров». Пенсионер сделал веревочную петлю и в нее угодил один из псов-нарушителей. После этого подозреваемый ножом отрезал ему хвост.
В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.
Поделиться в соц. сетях:
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий
Глава Мордовии провёл совещание по строительству нового завода в Рузаевке
Мэр Саранска Игорь Асабин провел совещание с руководителями структурных подразделений Администрации города по ситуации с коронавирусом
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
Новую разновидность коронавируса обнаружили у десятков жителей республики
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
Артём Здунов принял участие в интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?»
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей