Пенсионер в Ардатовском районе отрезал хвост соседскому кобелю за слишком частые визиты к его собаке

Репортер

В Ардатовском районе возбуждено уголовное дело за жесткое обращение с животными. По нему будет отвечать 61-летний местный житель, отрезавший хвост соседскому кобелю. Таким изуверским способом мужчина решил отвадить от своего дома четвероногих «женихов» - они слишком часто заявлялись на свидания к его собаке.

О преступлении в полицию сообщила хозяйка изувеченного пса. По словам женщины, в конце января ее питомец вернулся домой с отрезанным хвостом. По следам крови, оставленным на снегу, она пришла к дому односельчанина.

Прибывшим на место происшествия сотрудникам полиции мужчина пояснил, что увечья животному он причинил по «защитным» соображениям. К нему во двор, где находилась его собственная  собака, повадились заглядывать чужие кобели. Испугавшись, что они могут покусать членов семьи, он решил проучить непрошенных «кавалеров». Пенсионер сделал веревочную петлю и в нее угодил один из псов-нарушителей. После этого подозреваемый ножом отрезал ему хвост.  

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается. Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью.

 

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