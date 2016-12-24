Из-за уборки снега в Саранске на отдельных улицах ограничат движение транспортных средств

Наш город

По информации саранской мэрии, для уборки снега и наледи с улично-дорожной сети в городе будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках:

10 февраля

с 08:00 до 20:00 по ул. Коваленко (второстепенной) от проспекта 60 лет Октября до ул. Миронова

Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны)

10-12 февраля

с 06:00 10 февраля до 08:00 12 февраля  по ул. Энгельса от ул. Ульянова до Р. Люксембург, а также на стоянке в районе ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4»

Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны). 

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