Из-за уборки снега в Саранске на отдельных улицах ограничат движение транспортных средств

Росстандарт поможет Мордовии с продвижением морёного дуба
Глава РМ Артём Здунов встретился с руководителем Росстандарта Антоном Шалаевым
По информации саранской мэрии, для уборки снега и наледи с улично-дорожной сети в городе будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на следующих участках:
10 февраля
с 08:00 до 20:00 по ул. Коваленко (второстепенной) от проспекта 60 лет Октября до ул. Миронова
Исключение составят спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны)
10-12 февраля
с 06:00 10 февраля до 08:00 12 февраля по ул. Энгельса от ул. Ульянова до Р. Люксембург, а также на стоянке в районе ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 4»
Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).
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