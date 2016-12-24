Народный фронт в Мордовии помогает включить в реестр памятник погибшим в годы ВОВ воинам в селе Левжа

В Народный фронт в Республике Мордовия обратились представители Левженской сельской администрация Рузаевского района с просьбой оказать помощь в постановке на учет памятника в честь погибших в годы Великой Отечественной войны земляков. Общественники выехали в село, чтобы на месте обсудить проблемный вопрос.

Представители Народного фронта сделали запрос в региональное министерство культуры, национальной политики и архива. Выяснилось, что проектно-сметная документация к памятнику погибшим воинам в селе Левжа составлена в 1989 г., а его строительство завершилось в 1994 г.

На протяжении последних двух лет сельская администрация пытается поставить монумент на учет, но каждый раз сталкивается с одной и той же проблемой. Дело в том, что главы сельских администраций через некоторое время увольнялись, а вопрос так и остался до конца нерешенным. По действующему же закону сельское руководство должно вести учет всех монументов на своей территории, содержать их в надлежащем состоянии и по мере необходимости реставрировать за счет местного бюджета.

«На встрече мы пояснили, что подавать заявление о включении памятного объекта в реестр нужно заново. Для этого к заявлению прикрепляются все данные об объекте: адрес, описание местоположения, фотографии и другие сведения. После того, как будет составлен паспорт, объект признается бесхозным. Согласно гражданскому законодательству, органы местного самоуправления дальше уже сами могут принимать нормативно-правовые акты, действующие наряду с федеральным законодательством. То есть, чтобы зарегистрировать бесхозный памятник, Левженская сельская администрация сможет свободно подавать соответствующее заявление в Росреестр. И если в течение года со дня его постановки на учет никто не заявит о своих правах на него, то следует незамедлительно обращаться в суд. И только после этого Росреестр может зарегистрировать право муниципальной собственности на объект и отразить его в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН). Надо отметить, что запись о снятии памятника с учета вносится в ЕГРН одновременно с записью о государственной регистрации права собственности», - рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Людмила Нарбекова.

Для решения финансовых вопросов, касающихся постановки на учет бесхозного памятника, представители Народного фронта предложили подключить также корпус депутатов Левжинского сельского Совета.

«Наш общий священный долг заключается в том, чтобы сохранить имена и увековечить память о воинах-земляках, погибших в годы Великой Отечественной войны. На встрече в Левже мы до мельчайших подробностей разъяснили всю процедуру включения бесхозного монумента в реестр. Безусловно, мы и дальше будем помогать сельскому поселению в этой работе и призываем руководителей предприятий, бизнесменов, всех неравнодушных людей оказать содействие и принять участие в ремонте и восстановлении памятников и обелисков в своих родных поселках, деревнях и селах. К предстоящему празднованию Дня Победы такой неравнодушный человек уже откликнулся и согласился помочь в ремонте»,- отметила Людмила Нарбекова.