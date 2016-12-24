При уборке Саранска от снега коммунальные службы сосредоточатся на максимальном исполнении заявок и обращений

Администрация Саранска в понедельник представила сводку о боях на «снежном фронте» за минувший уикэнд. С 4 по 6 февраля включительно из города было вывезено огромное количество снега – свыше тысячи под завязку нагруженных КамАЗов сделали свои рейсы.

В ближайшее время акцент будет сделан на расчистке проезжих частей в частном секторе города, а также устранении зауженности дорог, вывозе снега и максимальном исполнении заявок, поступивших в диспетчерские службы города и обращений через социальные сети.

Сегодня в уборке города задействовано 76 единиц спецтехники муниципальных предприятий и 166 дорожных рабочих. Вывоз снега 7 февраля производится с проспектов 60 лет Октября, Российской Армии, 50 лет Октября, улиц Пушкина, Веселовского, Гагарина, Пролетарской, Степана Разина, Федосеенко, площади Тысячелетия.

Из-за большого числа оставленных вдоль дорог автомобилей, на отдельных участках качественную уборку коммунальным службам выполнить не представляется возможным. Так утверждает мэрия, и в очередной раз обращается к водителям, чтобы они учитывали знаки парковки по четным и нечетным дням. Это требование на городских улицах вводится именно для своевременной и качественной уборки снега с дорог города.

Управляющие компании расчищают снег с придомовых территорий. В уборке саранских дворов 7 февраля задействовано 34 единицы коммунальной техники и 676 дворников.