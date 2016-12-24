В Мордовии стартует новый туристический маршрут, получивший название «Маршрут скульптора Эрьзи»

Основными точками маршрута станут малая Родина скульптора – село Баево, расположенное на юго-западе Ардатовского района республики Мордовия и столица республики - город Саранск, в котором расположен Мордовский республиканский музей им. Эрьзи, располагающий самой большой коллекцией работ Степана Эрьзи.

В двухдневный маршрут будут включены экскурсии по знаковым для скульптора местам, знакомство с мордовскими традициями, кухней и местным колоритом.

Этот маршрут разработан туристическим оператором «Ветер странствий» совместно с Международным фондом искусств им. Эрьзи и президентом фонда Михаилом Журавлевым.

Также, в ближайшее время планируется запуск пешеходных экскурсий по Москве, ведь именно в столице «русский Роден» проходил обучение и творческое становление, здесь прошли последние годы жизни по возвращении из Аргентины.

В московский пешеходный маршрут войдут места, непосредственно связанные с жизнью Эрьзи и недавно открывший свои двери культурный центр «Эрьзя-центр» - единственная выставочная площадка Москвы с экспозицией слепков мордовского скульптора.

С инициативой по запуску маршрута выступили Министерство экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовии и Международный фонд искусств им. Эрьзи.