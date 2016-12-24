В Саранске с 1 марта до конца года ограничивается движение по мосту на улице Ботевградской

Как сообщает Администрация Саранска, в этом году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется выполнить капитальный ремонт моста по улице Ботевградской. Соответственно, с 8 часов утра 1 марта до 20 декабря временно прекращается движение по мосту через реку Саранку по улице Ботевградской.

«Была проведена экспертиза, которая показала необходимость проведения капитального ремонта моста по улице Ботевградской. Мост был построен в 1981 году. За 40 лет эксплуатации капитальный ремонт не проводился. В конце февраля будет заключен муниципальный контракт на подготовительные работы, который будет включать работы по демонтажу. Весь комплекс работ по капитальному ремонту планируется завершить в декабре текущего года», - рассказал и.о. директора «Дирекции коммунального хозяйства и благоустройства» Денис Сыромясов.

В связи с вводимым ограничением движения транспорта с 1 марта будут изменены схемы движения общественного транспорта. Автобусные маршруты № 3 и №27 вместо моста через р. Саранку будут следовать по ул. Ботевградской затем по улицам Советской, Большевистской, Красноармейской, Саранской с выходом на ул. Старопосадскую и далее по действующим маршрутам.