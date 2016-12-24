В Саранске следователи проводят проверку по факту гибели 37-летней женщины в бассейне банного комплекса

Репортер

Сотрудники Следственного комитета по РМ проводят проверку по факту гибели 37-летней жительницы Саранска, тело которой в ночь на 3 февраля было обнаружено в бассейне местного банного комплекса.

«В ходе осмотра места происшествия, проведенного следователем СК, данных, свидетельствующих о насильственном характере смерти, не получено, - говорится в сообщении СК по РМ. - Во время случившегося женщина находилась в номере одна. По предварительным данным, причина смерти погибшей - асфиксия от закрытия дыхательных путей водой.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Для установления точной причины смерти женщины назначена судебная медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение». 

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