Глава Мордовии выразил соболезнования в связи со смертью главного редактора газеты «Мокшень правда» Ивана Лушкина

Глава Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования родным и близким главного редактора газеты «Мокшень правда» Ивана Степановича Лушкина, который скончался на 76-м году жизни.

«Уход из жизни такого талантливого и творческого человека большая потеря для нашей республики. Иван Степанович внес огромный вклад в сохранение и развитие национальных языков, печати, литературы, традиций и культуры мордовского народа. Тысячи людей знают, любят и помнят его, как большого профессионала в сфере СМИ, многолетнего руководителя одной из самых ярких национальных газет «Мокшень правда», - говорится в телеграмме.

Почти вся жизнь и трудовая деятельность Ивана Степановича была связана с республиканской национальной газетой «Мокшень правда». Он работал в редакции газеты с 1972 года, с 1997 года – главный редактор.

Газета пользуется большой популярностью и прочно вошла в повседневную жизнь мокшан. По числу индивидуальных подписчиков является лидером среди национальных газет и журналов республики, а среди финно-угорских печатных изданий РФ занимает третье место.

«Мокшень правда» под руководством Лушкина принимала активное участие в республиканских и Всероссийских журналистских конкурсах.

Иван Степанович сам писал статьи в газету и выступал на местном телевидении по вопросам сохранения и развития мордовских языков, национальной печати, культуры, традиций.

Иван Степанович Лушкин много лет был членом исполнительного комитета Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа, избирался делегатом I, II и III съездов мордовского народа, III и IV международных Конгрессов финно-угорских народов, был членом Комиссии по вопросам помилования, образованной на территории Мордовии.

За многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие национальной печати И.С. Лушкин награжден Почетной Грамотой Президиума Верховного Совета Мордовской АССР (1981 г.), Почетной грамотой Совета Министров Мордовской ССР (1991 г.), ему присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры РМ» (2001 г.), отмечен Почетной грамотой Государственного Собрания РМ (2002 г.), грамотой Союза Журналистов России (2003 г., 2012 г.), имеет звание «Лауреат премии Главы Республики Мордовия» (2006 г.), Благодарность Президента России «За заслуги в развитии средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность» (2019 г.), Диплом Главы РМ «За личный вклад в развитие Республики Мордовия» (2021 г.).