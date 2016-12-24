В связи с неблагоприятными погодными условиями вводится ограничение движения на участке автодороги «Саранск-Сурское-Ульяновск»

По информации МВД по РМ, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, в связи с неблагоприятными погодными условиями (обильный снегопад, сильный боковой ветер, отсутствие видимости) 4 февраля 2022 года с 10.00 до наступления благоприятных погодных условий вводится временное ограничение движения для автобусов и грузовых транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования федерального значения Р-0241 «Казань-Буинск – Ульяновск» подъезд к г.Самара с км 180+878 по км 326+367, Р – 241 «Казань-Буинск-Ульяновск» с км 136+969 по км 180+878, Р-178 «Саранск-Сурское-Ульяновск» с км 97+140 по км 219+060, подъезд к г.Ульяновску от автодороги «М-5 Урал» с км 199+000 по км 295+100, А-151 «Цивильск-Ульяновск» с км 136+710 по км 199+000.

Кроме того, на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Ульяновской области 4 февраля с 11 часов до наступления благоприятных погодных условий вводится временное ограничение движения автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки, и грузовых транспортных средств.