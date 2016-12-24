В Мордовии принят закон об увеличения размера пособия на содержание ребенка под опекой

3 февраля в Саранске состоялась сессия Государственного Собрания РМ. В ее работе принял участие Глава республики Артём Здунов. Депутаты Госсобрания приняли ряд важных решений, в числе которых увеличение размера пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье.



Глава Мордовии в своем приветственном слове поздравил депутатский корпус с 27-летием образования Госсобрания РМ. Он отдельно отметил, что в республиканском парламенте сформирован профессиональный состав участников, который представляет интересы граждан Мордовии. Артём Здунов подчеркнул, что депутаты Государственного Собрания активно взаимодействуют с органами исполнительной власти в части определения задач и целей развития республики, а также пожелал парламентариям успехов в дальнейшей работе.



Глава республики в связи с 27-летней годовщиной образования Госсобрания РМ вручил работникам аппарата законодательного органа республики государственные награды. «Все вы профессионалы своего дела, совместная продуктивная работа должна быть продолжена», - отметил он.



Комитетом Госcобрания РМ по социальной политике был разработан законопроект об увеличении ежемесячного денежного пособия на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством), в приемной семье. Размер этого пособия устанавливается субъектами Российской Федерации. В настоящее время получателями пособия в Мордовии являются 1 182 человека. С 1 января 2015 года в республике он составлял 6 700 рублей. Теперь его размер увеличивается до 7 500 рублей.



Также депутаты утвердили новый состав Общественной молодежной палаты при Госсобрании Мордовии седьмого созыва, в него войдут 48 человек.



На сессии поддержано решение о применении мер дисциплинарного воздействия к депутату Дмитрию Кузякину за нарушение правил депутатской этики. Поводом стало обращение в Государственное Собрание Совета депутатов Чамзинского муниципального района.