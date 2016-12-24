Народный фронт в Мордовии организовал онлайн-концерт для постояльцев Саранского дома-интерната для престарелых и инвалидов

Для онлайн-мероприятия проекта Народного фронта «Бабушка. Онлайн» была выбрана площадка Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи. Перед бабушками и дедушками Саранского дома-интерната для престарелых и инвалидов выступили артисты Мордовской государственной филармонии: заслуженный артист Республики Мордовия Вячеслав Зобков и лауреат международных и всероссийских конкурсов Карина Сергеева.

Перед началом концерта со словами поддержки к пожилым и сотрудникам социального учреждения обратилась первый заместитель руководителя Исполкома Народного фронта Евгения Калачева.

«По всей стране Народный фронт поддержал стариков и словом, и делом: отвлечь их, увлечь, порадовать. Как известно, где радость - там и здоровье. Более 5,5 тысяч людей по всей стране поют вместе с артистами песни, вспоминают и обсуждают фильмы. Я с уверенностью могу сказать, что «Бабушка. Онлайн» - самый популярный и востребованный проект. Творческие люди, к которым мы обращаемся, чтобы встретиться в режиме онлайн с постояльцами домов престарелых, всегда с удовольствием откликаются на все наши просьбы», - сказала Евгения Сергеевна.

Сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Республике Мордовия Людмила Нарбекова рассказала о проекте «Бабушка. Онлайн», который стартовал в марте 2020-го года, когда в стране начал свирепствовать коронавирус.

«Тогда впервые стало ясно, что пожилые люди в зоне смертельной опасности, а постояльцы пансионатов для пожилых вынуждены соблюдать режим строгой изоляции. К бабушкам и дедушкам не пускают ни родственников, ни волонтеров, жизнь в пансионатах замерла. Вынести такое существование людям преклонных лет крайне тяжело. Общение для них - это залог здоровья. На помощь пришел Народный фронт. В рамках Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ был запущен проект под названием - «Бабушка. Онлайн». Его замысел - прост и замечателен: устраивать онлайн-встречи для постояльцев домов престарелых и пансионатов с известными артистами», - рассказала Нарбекова.

Более 20 подопечных из Саранского дома-интерната с удовольствием провели это время. А их улыбки стали самой большой наградой сегодняшнего эфира.