УФСБ России по Республике Мордовия осуществляет набор граждан для поступления в 2022 году в Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород)

На обучение принимаются студенты, окончившие 4 курса гражданских образовательных организаций высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология».

Имеется возможность продолжить обучение путем перевода в Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород) по программе высшего образования (специалитет) по специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» (срок обучения – 2 года), «Стоматология» (срок обучения – 1 год).

Для продолжения обучения принимаются граждане Российской Федерации не старше 27 лет (мужчины и женщины).

По завершении обучения присваивается квалификация «врач», воинское звание «лейтенант медицинской службы».

Телефон для справок: (8342) 288845 (отдел кадров)