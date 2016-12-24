УФСБ России по Республике Мордовия осуществляет набор граждан для поступления в 2022 году в Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород)

«Пусть здесь будет много творчества!»
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
На обучение принимаются студенты, окончившие 4 курса гражданских образовательных организаций высшего образования по специальностям «Лечебное дело», «Педиатрия», «Медико-профилактическое дело» или «Стоматология».
Имеется возможность продолжить обучение путем перевода в Институт ФСБ России (г. Нижний Новгород) по программе высшего образования (специалитет) по специальностям «Лечебное дело», «Медико-профилактическое дело» (срок обучения – 2 года), «Стоматология» (срок обучения – 1 год).
Для продолжения обучения принимаются граждане Российской Федерации не старше 27 лет (мужчины и женщины).
По завершении обучения присваивается квалификация «врач», воинское звание «лейтенант медицинской службы».
Телефон для справок: (8342) 288845 (отдел кадров)
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В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
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