34-летнего жителя Саранска будут судить за гибель котенка, выброшенного с 7-го этажа

Репортер

В Саранске 34-летний «живодер» ответит в суде за жестокое обращение с животным. Под уголовное преследование житель мордовской столицы угодил осенью прошлого года, когда выбросил маленького котенка с 7-го этажа.

В конце сентября 2021 года в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный выбросил котенка из окна квартиры, расположенной на 7 этаже жилого дома по проспекту 70-лет Октября. Несчастное животное на улице обнаружили случайные свидетели драматичного падения с высоты «пушистого страдальца». В ветеринарной клинике врачи установили, что котенок находится в коме, а полученные травмы не оставляют ему шансов на выживание.

В ходе проводимых оперативных мероприятий сотрудники полиции установили жителя квартиры, из окна которой было выброшено животное. Как пояснил 34-летний хозяин жилища, бездомного котенка днем принесла его подруга, чтобы покормить. Подвыпивший мужчина выразил недовольство и сказал, чтобы она отнесла его обратно на улицу. Девушка отказалась, тогда он взял бездомного питомца и вышвырнул его в окно.

Свою вину в совершенном преступлении мужчина признал полностью. В отношении него до суда была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке. По статье о жестоком обращении с животными жителю Саранска грозит штраф до восьмидесяти тысяч рублей или даже лишение свободы на срок до трех лет. Последнее, конечно, маловероятно…

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