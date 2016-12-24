Компания из Мордовии и московский педагогический колледж разработали новую компетенцию WorldSkills Russia

Благодаря совместной работе саранской компании «Семейные каникулы» и московского педагогического колледжа № 18 компетенция «Вожатская деятельность» теперь официально представлена в перечне компетенций WorldSkills Russia.

Компания «Семейные каникулы» – партнер Российских студенческих отрядов Мордовии, трудоустраивает вожатых республики в детские лагеря нашей страны. За 8 лет работы компания подготовила более 5 тысяч вожатых.

На данный момент полный список компетенций Ворлдскиллс Россия включает 258 позиций. В разработке компетенции «Вожатская деятельность» со стороны «Семейных каникул» принимали участие Андрей Келейников, автор идеи системы детских образовательных лагерей Logo Polis, и Елена Абрамова, генеральный директор ООО «Семейные каникулы». Создание стандарта позволит сформировать новую производственную культуру и повысить квалификацию кадров.

Ключевыми функциями работы вожатого являются развитие личностных качеств подрастающего поколения, индивидуальный подход и создание условий для максимального раскрытия потенциала участников детского коллектива.

«Включение в перечень компетенций Ворлдскиллс Россия «Вожатской деятельности» станет новым этапом развития системы профессиональной подготовки специалистов детского и семейного отдыха. Организация соревнований по профессиональному мастерству откроет новые перспективы: возможность профпроб с ориентацией на опережающую подготовку кадров, создание социальных лифтов, в том числе обеспечивающих карьерный рост участников, развитие профессиональных и экспертных сообществ, – отмечает Елена Абрамова. – Нам очень важно было стать частью команды разработчиков данной компетенции. Была проделана масштабная работа, в результате которой мы вместе смогли сформировать и описать ключевые компетенции вожатого и разработать критерии оценки его профессионализма. Впереди большая работа по планированию и проведению чемпионатов, формированию экспертного сообщества и продвижению данной компетенции».