В МВД по РМ рассказали о распространенном виде мошенничества при платежах в терминалах и банкоматах

В пресс-центре МВД по РМ состоялся брифинг, темой которого стала профилактика мошенничества на территории региона. Оперуполномоченный по особо важным делам отдела УУР МВД регионального МВД Дмитрий Костькин, в частности, рассказал о распространенном виде мошенничества при платежах в терминалах и банкоматах.

«Схема работает таким образом: мошенник подходит к платежному терминалу или банкомату и переводит его в режим обслуживания. Он вводит информацию для платежа – обычно это номер телефона и указывает сумму. Когда ему предлагают выбрать способ оплаты, он выбирает карту и уходит. Следующий за ним человек видит приглашение «вставьте карту», вставляет карту в терминал и вводит пин-код (в случае бесконтактной оплаты достаточно лишь одного касания). Второй клиент думает, что он начинает процедуру обслуживания в терминале, а по факту подтверждает предыдущую операцию. Деньги списываются со счета клиента и перечисляются на реквизиты мошенника.

Как обезопасить себя от подобных ситуаций: будьте внимательны и читайте, что написано на экране терминала или банкомата. Если на экране отображаются какие-то суммы, реквизиты или вообще есть кнопка «завершить», то не спешите вставлять карту. Нажимайте на кнопку «Отмена» на клавиатуре до тех пор, пока устройство не перейдёт в режим ожидания!».

Дмитрий Костькин отметил, что подобных фактов на территории региона пока зарегистрировано не было.