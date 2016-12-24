«Единая Россия» заявила, что не поддерживает инициативу о снижении нештрафуемого порога скорости для автомобилистов

Сейчас Правительство страны рассматривает инициативу о введении штрафов для водителей за превышение скорости на 10 км/ч. С предложением о снижении этого порога с 20 до 10 км/ч ранее выступил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Однако «Единая Россия» выступила против инициативы.

«Мы это все уже обсуждали еще до пандемии и пришли к общему мнению, что это мера избыточна и ничего общего с безопасностью не имеет, – сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак. – Эта идея – только про то, чтобы поглубже залезть в карманы граждан. Как и техосмотр в том виде, в котором мы недавно его отменили».

Также в «Единой России» считают, что подобные решения нельзя принимать без экспертных и общественных обсуждений. Мнение народа должно обязательно учитываться.

«Полностью согласен с данным решением, – прокомментировал ситуацию директор автошколы «Успех» Алексей Ашаев. – Если речь идет о безопасности на дорогах, то разница между превышением скорости на 10 и 20 км/ч значения не имеет. Однако эта инициатива сделает жизнь десятков миллионов водителей немного сложнее. Это лишь очередной повод, чтобы чаще штрафовать наших граждан. Хотелось бы видеть со стороны Правительства более эффективные решения для снижения количества нарушений и профилактики дорожного травматизма. Потому что безопасность на дорогах действительно очень важная и острая тема».

«Единая Россия» активно работает в этом направлении и старается выступать против решений, которые могут оказаться вредными для простых граждан. Недавно по инициативе партии обязательных техосмотр для автомобилистов был признан морально устаревшим и в итоге отменен.