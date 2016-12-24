В Мордовии директор фирмы похитил 860 тысяч рублей при поставке в школу спортивного инвентаря

Репортер

В Зубово-Полянском районе Мордовии в суд ушло уголовное дело в отношении 62-летнего директора ООО «Эко Мебель», которого следствие уличило в махинациях при поставке спортивного инвентаря в местную школу. Об этом сообщает прокуратура Мордовии.

По версии следствия, в 2018 году между администрацией Зубово-Полянского района и директором ООО «Эко Мебель» был заключен контракт на поставку комплекта спортивного оборудования и инвентаря для Уметской школы. Фирма закупила все что требовалось, различный спортивный инвентарь привезли в учебное учреждение, а директор «Эко Мебели» отчитался пред районной администрацией о полном выполнении своих обязательств.

Исполнительному поставщику были переведены деньги, но потом вскрылось одно любопытное обстоятельство – часть закупленных в школу спортивных товаров на самом деле не соответствовала спецификации контракта. По сути, под видом дорогого инвентаря частник привез в школу дешевые образцы, а «сэкономленные» 860 тысяч рублей составили размер преступного «навара».

За это прибыльное мошенничество директор ООО «Эко Мебель» в ближайшее время и будет держать ответ в суде.

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