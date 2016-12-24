Мэр Саранска выслушал доклады руководителей районных администраций о ситуации с уборкой снега в городе

Главы районных администраций на оперативном совещании в саранской мэрии доложили о ходе уборки городских территорий. Они отметили, что по состоянию на вечер 31 января, по сравнению с прошлой неделей, на исполнении муниципальных предприятий находится небольшое количество заявок по уборке снега, поступивших от жителей в диспетчерские службы: в Пролетарском районе – 6, в Октябрьском – около 100, в Ленинском – 14.

Районные администрации в постоянном режиме следят за качеством расчистки дворовых территорий, при необходимости на управляющие компании за некачественную уборку составляются протоколы. «На прошлой неделе нами проверено 112 дворовых территорий на качество уборки. По 103 дворам нареканий нет, по уборке 9 придомовых территорий управляющим компаниям выписаны предписания. Кроме этого, проверяем своевременность уборки кровель многоквартирных домов от снега и наледи. Обслуживающим организациям при выявлении недочетов выписываем предписания за несвоевременное принятие мер», - доложил Глава Администрации Пролетарского района Александр Кузьмин.

В самом большом районе города, Октябрьском, за ненадлежащее зимнее содержание дворовых территорий на две управляющие компании составлены протоколы. «За ходом уборки дворов слежу лично. На прошлой неделе проверили 13 управляющих организаций. Не везде дворы убраны от снега. Обслуживающим организациям в таком случае выдавались предписания и составлялись протоколы», - сказал Глава Администрации Октябрьского района Сергей Мальченков.

И.о. Главы Администрации Ленинского района Владимир Пряхин отметил, что управляющие компании на прошлой неделе были сосредоточены на расчистке парковок во дворах. «Большая просьба к автолюбителям: если видите, что идет уборка на придомовой территории, переставляйте свои машины. Это позволит быстрее и качественнее расчистить парковочные места», - обратился к жителям многоквартирных домов Владимир Пряхин.

Сегодня, 1 февраля, в уборке снега с городских территорий задействовано 80 единиц спецтехники и 160 дорожных рабочих муниципальных предприятий. Производится вывоз снега с улиц Коваленко, Студенческой, Л. Толстого, Димитрова, проспектов Российской Армии, 60 лет Октября, устраняется зауженность проезжих частей по улицам А. Лусс, Пушкина. Кроме этого, выполняется расчистка дорог, пешеходных тротуаров от снега во всех микрорайонах Саранска, уборка территорий остановочных павильонов, подходов к пешеходным переходам.

Игорь Асабин акцентировал внимание руководителей профильных структурных подразделений, чтобы в постоянном режиме держали на контроле вопросы зимней уборки. «За качество и своевременность уборки конкретной городской территории несут ответственность руководители муниципальных предприятий. Не забывайте об этом!» - указал Глава города.