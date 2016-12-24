Все выше и выше: в Мордовии новый анти-рекорд по заболеваемости и госпитализации с коронавирусом

Репортер

По информации регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Мордовии выявлено 349 новых случаев коронавируса. За сутки госпитализировано 134 человека, 167 выписаны с выздоровлением.

В федеральной статистике по региону отмечены 4 летальных случая. Скончались четверо мужчин в возрасте от 37 до 81 года. За все время пандемии опасная инфекция унесла жизни 1152 жителей Мордовии - они умерли от коронавируса как основной причины.

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