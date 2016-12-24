Росреестр Мордовии: 1 февраля вступил в силу закон о внесении в ЕГРН отметки об аварийности домов

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1 февраля 2022 года вступил в силу федеральный закон, согласно которому в выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) будут включаться сведения о признании многоквартирного дома аварийным и непригодным для проживания.
По закону органы власти, принимающие решения о признании многоквартирного дома аварийным, должны направлять в Росреестр сведения о таких решениях. Росреестр будет включать эти данные в общедоступные сведения ЕГРН, которые предоставляются в виде выписки по запросам заинтересованных лиц.
«Закон позволяет защитить интересы граждан, обезопасить их от покупки непригодного жилья, а также обеспечивает актуальность данных реестра недвижимости», – отметила руководитель Управления Росреестра по Республике Мордовия Светлана Балескова.
Заказать выписку из ЕГРН можно в бумажном виде – через любой ближайший филиал МФЦ, а также в электронном виде – через онлайн-сервисы Росреестра. Выписка из ЕГРН в электронном виде имеет такую же юридическую силу, как и бумажный документ, так как заверяется электронной подписью органа регистрации прав.
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