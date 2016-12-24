В Мордовии в этом году планируется создать около трех тысяч новых рабочих мест

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31 января на заседании Правительства республики рассмотрели программу действий по реализации Послания Главы Мордовии Госсобранию РМ. Программа состоит из 19 разделов и 296 мероприятий, направленных на исполнение поручений Артёма Здунова.

Ключевая задача – повышение доходов населения. Основные усилия Правительства РМ в этом году будут направлены на обеспечение роста заработной платы темпами выше среднероссийского уровня.

Также среди приоритетных задач – оказание поддержки социально незащищенным категориям граждан. К слову, в Мордовии в ближайшее время планируют ввести льготу по транспортному налогу для многодетных семей.

Еще одно важное направление – восстановление занятости. Несмотря на снижение уровня безработицы, в республике сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Этот актуальный вопрос будет решаться за счет повышения качества вакансий (включая условия труда, уровень заработной платы, социальный пакет), реализации программ переобучения и привлечения в республику специалистов из других регионов.

В этом году планируется создать около трех тысяч новых рабочих мест, в том числе в рамках реализации шести приоритетных ключевых проектов развития и ряда инвестиционных проектов в разных отраслях экономики.

Большое внимание в программе действий уделено развитию предпринимательской активности и рынков сбыта. В Мордовии 2022 год объявлен Главой региона Годом предпринимательской инициативы. Будет продолжена работа по выводу субъектов МСП на электронно-торговые площадки. Кроме того, в республике планируется разработать электронный ресурс «Наше Мордовское», где будет собрана информация о местных товаропроизводителях, предпринимателях и самозанятых.

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