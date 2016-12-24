В Мордовии в этом году планируется создать около трех тысяч новых рабочих мест

31 января на заседании Правительства республики рассмотрели программу действий по реализации Послания Главы Мордовии Госсобранию РМ. Программа состоит из 19 разделов и 296 мероприятий, направленных на исполнение поручений Артёма Здунова.

Ключевая задача – повышение доходов населения. Основные усилия Правительства РМ в этом году будут направлены на обеспечение роста заработной платы темпами выше среднероссийского уровня.

Также среди приоритетных задач – оказание поддержки социально незащищенным категориям граждан. К слову, в Мордовии в ближайшее время планируют ввести льготу по транспортному налогу для многодетных семей.

Еще одно важное направление – восстановление занятости. Несмотря на снижение уровня безработицы, в республике сохраняется дефицит квалифицированных кадров. Этот актуальный вопрос будет решаться за счет повышения качества вакансий (включая условия труда, уровень заработной платы, социальный пакет), реализации программ переобучения и привлечения в республику специалистов из других регионов.

В этом году планируется создать около трех тысяч новых рабочих мест, в том числе в рамках реализации шести приоритетных ключевых проектов развития и ряда инвестиционных проектов в разных отраслях экономики.

Большое внимание в программе действий уделено развитию предпринимательской активности и рынков сбыта. В Мордовии 2022 год объявлен Главой региона Годом предпринимательской инициативы. Будет продолжена работа по выводу субъектов МСП на электронно-торговые площадки. Кроме того, в республике планируется разработать электронный ресурс «Наше Мордовское», где будет собрана информация о местных товаропроизводителях, предпринимателях и самозанятых.