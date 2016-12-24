В Саранске 82-летняя женщина отдала мошеннице 300 тысяч рублей за «избавление от порчи»

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28 января в дежурную часть полиции Саранска обратилась 82-летняя пенсионерка, которая сообщила о разорительном обмане со стороны лже-целительницы. «Избавление от порчи» стоило престарелой женщине 297 000 рублей.
Старушка рассказала полицейским, что днем на улице с ней завязала разговор неизвестная особа, быстро определившая в ходе общения, что на пенсионерке и ее дочери лежит порча. Понятное дело, незнакомка тут же предложила свою помощь в излечении. Во время разговора к ним присоединилась еще одна «порченая» жительница Саранска, которая передала «целительнице» деньги для проведения обряда.
Впечатлившись разыгранным спектаклем, пожилая горожанка взяла из дома все свои сбережения, завернула деньги по совету мошенницы в платочек, завязала узлом и передала «спасительнице». Злоумышленница положила сверток в тот же пакет, что и деньги другой подошедшей на улице женщины.
Затем она в присутствии парочки провела процедуру избавления от напастей, попросила «исцеляемых» открыть сумки, в которые положила их деньги и велела развязать платки только через 9 дней. После чего все участники этого «магического действа» разошлись.
Потерпевшая в тот же вечер, не дожидаясь положенного срока, решила проверить свои сбережения в «заколдованном кульке». Обнаружив там вместо денег нарезки газет, она обратилась в полицию.
МВД по РМ рекомендует с предельной осторожностью относиться к услугам, которые предлагают экстрасенсы, целители и другие люди, якобы обладающие способностями к исцелению.
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