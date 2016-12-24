Народный фронт в Мордовии: цена на ПЦР-тест не должна превышать его стоимость по ОМС

Общероссийский народный фронт проверил стоимость ПЦР-тестов в 200 населенных пунктах во всех регионах страны. Мониторинг показал, что цена на них доходит до 2,5 тыс. руб. В Мордовии его максимальная стоимость в настоящее время составляет две тысячи рублей. По ОМС же она должна быть не более 800 руб.

«В общей сложности по нашей стране было опрошено 22 тысячи человек, 37% из них сдавали тест платно, в том числе по требованию работодателей. В Республике Мордовия в опросе приняли участие 140 человек, из них больше половины (59,3%) тестировались бесплатно – правда, только при наличии симптомов. Менее тысячи рублей за тест заплатили 11,9% опрошенных, а 16,9% - от тысячи до 1,5 тысяч рублей. Остальным 11,9% респондентам медицинская процедура обошлась в размере от 1,5 до двух тысяч рублей. Мы считаем, что ПЦР-тест должен стоить в нашем регионе так же, как по ОМС, то есть не выше 800 рублей», – прокомментировала модератор тематической площадки Народного фронта «Здравоохранение» в Республике Мордовия Наталья Зубова.

В среду, 26 января, Народный фронт предложил снизить цену на диагностику коронавирусной инфекции. Эту инициативу озвучил руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов на совещании, которое Президент России Владимир Путин провел с членами правительства.

«Из-за распространения штамма омикрон заболеваемость резко растет. Это может привести к увеличению спроса на тестирование, а значит, к попыткам взвинтить цены. Наш мониторинг показал, что разница в ценах на ПЦР-тесты уже практически достигает 6 раз. В этой связи мы направили в правительство данные нашего мониторинга», - сказал Кузнецов.

Он также добавил, что если частная медицина повысит цены - это увеличит давление на систему ОМС и люди пойдут делать анализы туда. Государственные учреждения и так работают на пределе. Граждане России уже вложили достаточно средств в развитие инфраструктуры участников рынка. «Теперь важно, чтобы в момент новой волны заболевания частники проявили социальную ответственность, а не отдавали такой важный вопрос на откуп рынку», - отметил Михаил Кузнецов.