Роспотребнадзор по Мордовии внес предложение обязать работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников

Глава Мордовии Артём Здунов 28 января в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции.

Глава Мордовии подчеркнул: ситуация с заболеваемостью в регионе обострилась. «За неделю число новых случаев заражения в сутки увеличилось более чем в два раза и превысило цифру в 200 человек. Количество стационарных больных у нас пока значительно не увеличилось - около 600 человек, основная нагрузка сейчас ложится на поликлиники», - сказал Артём Здунов.

Среди госпитализированных - 60% больные старшей возрастной группы, на реанимационных койках - 76% больные возрастной категории 60+, из них 95% - невакцинированные. Был отмечен рост заболеваемости среди работников промышленных предприятий, детей до 17 лет и работников сферы здравоохранения.

Минздраву поручено усилить контроль за обеспечением медработников средствами защиты.

На помощь медикам направлен дополнительный транспорт - всего более 100 единиц. «24 транспортные единицы поступили в распоряжение медицинских организаций в Саранске, 83 - в районах республики. Пока по транспорту мы справляемся», - сказал Олег Маркин.

Однако специалисты не исключают, что заболеваемость продолжит нарастать, учитывая высокую заразность омикрон-штамма. Главный санитарный врач по Мордовии Татьяна Харитонова сравнила его контагиозность с корью и ветрянкой.

В настоящее время заболеваемость среди детей - в два раза выше аналогичного периода прошлого года. Идет и сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. В этой связи Роспотребнадзор по Республике Мордовия внес на рассмотрение оперштаба предложения временно приостановить:

⁃ посещение лицами, не достигшими возраста 18 лет, торговых комплексов, фитнес-центров, учреждений культуры и общепита;

⁃ реализацию общеобразовательных программ в помещениях дополнительного образования;

⁃ проведение физкультурных и спортивных мероприятий с участием граждан, не достигших возраста 18 лет, за исключением мероприятий, включенных в официальный спортивный календарный план (а эти мероприятия рекомендовано проводить без присутствия зрителей).

Кроме того, Роспотребнадзор по Мордовии внес предложение обязать работодателей перевести на удаленный режим работы не менее 30 процентов сотрудников.

Глава Мордовии дал поручение всем министерствам оперативно изучить эти предложения для принятия коллегиального решения.