В рамках реализации национального проекта в Торбеево планируется провести благоустройство набережной пруда на 15 млн. руб.

В рамках нацпроекта «Культура» в Торбеевском районе Мордовии в этом году продолжится капитальный ремонт Дома культуры в райцентре на сумму 85 млн. руб.

По нацпроекту «Формирование комфортной городской среды» планируется провести благоустройство набережной пруда в поселке Торбеево на общую сумму 15 млн. руб.

В с. Дракино на ул. Школьная будет обустроено 500 метров дороги с твердым покрытием в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Кроме того запланирован капитальный ремонт участка дороги Торбеево – Виндрей, протяженностью 5,1 км, на автотрассе Рузаевка – Ковылкино – Торбеево будет отремонтировано два участка протяженностью 6,9 км.

По нацпроекту «Жилье и городская среда» в Торбеево по ул. Спортивная, 12б будет построен 30-квартирный жилой дом.

Запланировано открытие центров естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» на базе Торбеевской СОШ № 1 и Варжеляйской СОШ в рамках нацпроекта «Образование» федерального проекта «Современная школа».

Продолжится реализация проекта «Мобильный технопарк «Кванториум». В общеобразовательных учреждениях района планируется внедрение программ ранней профориентации и основ профессиональной подготовки школьников «Билет в будущее», «Калейдоскоп профессий», «Проектория», «Город профессий».

Также в планах - проведение капитального ремонта Жуковской СОШ.