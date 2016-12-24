Проект «Подвиги» выпустил третью книгу «новелл» о детях-героях, среди которых - вдохновляющая история о девочке из Саранска

Всероссийский проект «Подвиги» (помним, что он родом из Саранска) выпустил новую книгу о детском героизме «Волшебные сказки о детях-героях». Сборник из 30 сказок основан на абсолютно реальных историях мужественных и добрых поступков детей со всех страны.

Героиней третьего тома сказок стала девочка из Саранска Вика Васильева. Невероятно одаренная, талантливая девочка не ходит из-за ДЦП, но живет активнее многих здоровых людей. Вика может наизусть цитировать книги, отлично играет в шашки и шахматы, занимается программированием, а еще она ведет на телеканале НТМ специальную передачу «О том, о сем». Гостями передачи становятся творческие люди, артисты, общественные деятели, и с каждым юная журналистка ведет остроумный и интересный диалог. Недавно Вика стала дипломантом республиканского журналистского конкурса Главы Республики Мордовия в номинации для молодых авторов «Открытие года».

Книга «Волшебные сказки о детях-героях» лучше всего подходит для семейного чтения и проведения тематических классных часов в школах (такие уроки уже проходят в школах России, о чем сообщают проекту его подписчики – учителя и наставники).

Все иллюстрации в книге нарисованы талантливой художницей из Санкт-Петербурга Юлией Широниной.

Команда проекта «Подвиги» работала над книгой 9 месяцев, средства на издание книги были собраны со всей России с помощью народного сбора на краудфандинговой платформе Planeta.ru.

У команды уже есть успешный опыт краудфандинга – этот сбор для команды стал четвёртым по счету и самым удачным. Сбор на оплату типографии был объявлен в конце 2021 года, и за три недели на издание книги собрали 1 миллион 235 тысяч рублей, в ноябре книга отправилась в типографию. В январе 2022 года книга была выпущена тиражом 2000 экземпляров.

«Все истории, вошедшие в книгу, уникальны, – говорит главный редактор проекта Наталья Широкова. – Мы даём в книге и практические знания безопасного поведения, рассказываем про экстремальные ситуации, в которых наши юные современники повели себя достойно и даже спасли чьи-то жизни. Мы также уделяем большое внимание успешным волонтерским и социальным проектам, которые уже сегодня самостоятельно ведут обычные дети.

Мы надеемся, что примеры мужества и доброты детей со всей России помогут воспитать в читателях самостоятельность, предусмотрительность и неравнодушие. А истории личного преодоления сформируют в сегодняшних ребятах открытое, дружелюбное отношение к сверстникам с особенностями здоровья».



