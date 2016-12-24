Активными пользователями сервисов госуслуг в Мордовии в 2021 году стали более 110 тысяч человек

Жители Мордовии активно регистрируются на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru для использования электронных сервисов. Они предоставляются в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».

За прошлый год число жителей республики, зарегистрированных в ЕСИА с подтвержденными учетными записями, выросло почти на 48 тысяч человек. Также увеличилось число активно используемых учетных записей на 110 тысяч.

В электронный вид уже переведено 64 массовых социально значимых услуги. Данная работа продолжится и в 2022 году. Для этого будет выполнена доработка информационных систем «Охотбилет» для услуги Минлесхоза РМ, а также «Е-услуги. Образование» для услуг Минобразования РМ.

В 2021 году на базе федерального облачного решения автоматизирована работа исполнительных органов государственной власти республики, осуществляющих контрольного-надзорную деятельность. Завершены работы по подключению исполнительных органов к подсистеме «Досудебное обжалование». В 2022 году планируется продолжить настройку личных кабинетов.

Также в прошлом году закончена модернизация информационной системы Многофункционального Центра РМ. В штатном режиме продолжает работу Центр управления регионом РМ и Платформа обратной связи.