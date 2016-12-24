Активными пользователями сервисов госуслуг в Мордовии в 2021 году стали более 110 тысяч человек

«КС Банк» вывел активы на миллиард?
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
Жители Мордовии активно регистрируются на Едином портале государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru для использования электронных сервисов. Они предоставляются в рамках национального проекта «Цифровая экономика» и регионального проекта «Цифровое государственное управление».
За прошлый год число жителей республики, зарегистрированных в ЕСИА с подтвержденными учетными записями, выросло почти на 48 тысяч человек. Также увеличилось число активно используемых учетных записей на 110 тысяч.
В электронный вид уже переведено 64 массовых социально значимых услуги. Данная работа продолжится и в 2022 году. Для этого будет выполнена доработка информационных систем «Охотбилет» для услуги Минлесхоза РМ, а также «Е-услуги. Образование» для услуг Минобразования РМ.
В 2021 году на базе федерального облачного решения автоматизирована работа исполнительных органов государственной власти республики, осуществляющих контрольного-надзорную деятельность. Завершены работы по подключению исполнительных органов к подсистеме «Досудебное обжалование». В 2022 году планируется продолжить настройку личных кабинетов.
Также в прошлом году закончена модернизация информационной системы Многофункционального Центра РМ. В штатном режиме продолжает работу Центр управления регионом РМ и Платформа обратной связи.
Поделиться в соц. сетях:
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
В Саранске состоялось заседание регионального оперативного штаба
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
Бывшему заместителю начальника УФСИН по РМ вынесли приговор за взятку и мошенничество
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
Жительница Саранска перечислила злоумышленникам более 700 тысяч рублей и рисковала остаться без собственного жилья
Новую разновидность коронавируса обнаружили у десятков жителей республики