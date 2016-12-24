Мордовия вошла в топ-20 по количеству регистраций на конкурс «Флагманы образования. Студенты»

Прием заявок на участие во всероссийском профессиональном конкурсе «Флагманы образования. Студенты» – проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей» – завершился. На сайте проекта зарегистрировались 26 955 студентов вузов из 84 регионов России, из них 439 представляют Мордовию. В десятку лидеров по количеству заявок среди колледжей вошел «Темниковский сельскохозяйственный колледж». Конкурс реализуется при поддержке Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ и Федерального агентства по делам молодежи.

Всероссийский профессиональный конкурс направлен на поиск, развитие и поддержку перспективных студентов организаций высшего образования и среднего профессионального образования. Участие в проекте открывает возможности для формирования у участников компетенций, соответствующих профилю учителя, в том числе через прохождение обучения и получение обратной связи от экспертов и профессионального сообщества.

«Появление новых конкурсов, таких как студенческий трек «Флагманов образования» наглядно показывает нам как много талантливых ребят у нас по всей стране. Профессия педагога здесь далеко не исключение. Сегодня учитель должен обладать очень широким набором навыков, важны не только предметные знания, это и психология общения с ребенком, наставничество, работа с коллективом. Это очень здорово, что у молодежи расширяются возможности не только показать те знания, которые они почерпнули в стенах университетов, но и полноценно влиться в конкурсное движение, познакомиться со своими будущими коллегами и сообща выводить то или иное направление на совершенно новый уровень. Желаю всем участникам ярких выступлений, мы же со своей стороны делаем все для того, чтобы у ребят было большое профессиональное будущее», – сказал первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев.

На первом этап, который начнется 7 февраля, участникам предстоит пройти дистанционное тестирование (функциональная грамотность, общекультурный и предметный тесты), по итогам которого будут определены полуфиналисты.

Окружные полуфиналы пройдут во всех федеральных округах страны. После этого конкурсантов ждет финал.

Призеры конкурса получат возможность пройти образовательные программы и стажировки во Всероссийских детских центрах «Смена» и «Океан», также их ждут подарки от партнеров соревнований.

Победителей ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано сообщество из числа победителей, финалистов и полуфиналистов. Члены сообщества получат возможность поработать с наставниками из числа победителей и экспертов конкурса «Флагманы образования. Школа». Лауреаты проекта также смогут бесплатно отправиться в туристические поездки по России в рамках проекта «Больше, чем путешествие».

Профессиональный Всероссийский конкурс «Флагманы образования. Студенты» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».