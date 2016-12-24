В Мордовии комплексы фотовидеофиксации за год зафиксировали в 4,4 раза больше дорожных нарушений

Как отмечалось на итоговом заседании коллегии МВД по РМ, в Мордовии в прошлом году значительно улучшилась ситуация по выявлению дорожных нарушений с помощью технических средств. Если в конце 2020 года штрафные постановления выносились с 37 комплексов, то в декабре прошлого года уже с 86 комплексов фотовидеофиксации, и с семи комплексов «Автодория».

В целом, за прошедший год по результатам работы комплексов фотовидеофиксации в 4,4 раза увеличилось количество возбужденных административных дел.