В Мордовии комплексы фотовидеофиксации за год зафиксировали в 4,4 раза больше дорожных нарушений

Главой Саранска избран Игорь Асабин
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
Как отмечалось на итоговом заседании коллегии МВД по РМ, в Мордовии в прошлом году значительно улучшилась ситуация по выявлению дорожных нарушений с помощью технических средств. Если в конце 2020 года штрафные постановления выносились с 37 комплексов, то в декабре прошлого года уже с 86 комплексов фотовидеофиксации, и с семи комплексов «Автодория».
В целом, за прошедший год по результатам работы комплексов фотовидеофиксации в 4,4 раза увеличилось количество возбужденных административных дел.
Поделиться в соц. сетях:
Нового градоначальника утвердили в должности на сессии горсовета
Глава Мордовии пожелал новому мэру Саранска удачи и успехов
Убежден генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов
В Покровских Селищах Зубово-Полянского района построен Дом культуры
В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии
В ПФО создали уникальный аудиовизуальный альбом
В Саранске вынесли первый приговор по делу о махинации с продажей «МордовЭкспоЦентра»
В Лямбире учитель из «травмата» расстрелял директора школы и ее мужа
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
В Мордовии 38-летний житель Зубовой Поляны в суде ответит за расстрел «работодателя»