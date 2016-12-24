При реализации национальных проектов в 2022 году планируется возведение сетей водоснабжения в Инсарском и Кочкуровском районах

В Мордовии в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда» к строительству запланированы 15 объектов в 6 муниципальных районах и городском округе Саранск.

Предусмотрено возведение сетей водоснабжения в Инсарском и Кочкуровском районах, инженерных сетей для индивидуальных жилых домов в столичном городском округе.

Будет приведен в нормативное состояние ряд автомобильных дорог в Саранске (р.п. Николаевка), Кочкуровском (с. Булгаково, п. ст. Воеводское), Чамзинском (р.п. Чамзинка), Лямбирском, Старошайговском (с. Мельцаны), Теньгушевском (с. Шокша) районах.